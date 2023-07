Pedro ' Lazio cresciuta | lo scudetto non è impossibile'

Arriva la conferma ufficiale in casaha rinnovato il contratto che lo lega alla società biancoceleste Tramite i propri canali ufficiali, laha confermato ufficialmente il rinnovo di contratto di. ...Il rinnovo dicon laera de facto già realtà ma oggi il club lo ha ufficializzato poco prima della conferenza dell'attaccante spagnolo. L'ex Barcellona e Chelsea è giunto al terzo anno con la: "Ho ...Laè tornata in Champions League dopo due stagioni espera di fare un bel cammino, magari ritrovando il 'suo Barcellona: 'Sogno di affrontare il Barcellona, per me comunque sarebbe ...

Conferma importante in casa Lazio: Pedro ha infatti ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la società biancoceleste ...Il Napoli invece spinge per Kevin Danso come sostituto di Kim, passato al Bayern Monaco. La Lazio continua a tenere sotto controllo il giovane Marcos Leonardo del Santos per rinforzare l'attacco.