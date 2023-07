Paura a L' Aquila | un rogo prende di mira le falde del Morrone

(Di martedì 25 luglio 2023) Una squadra dei vigili del fuoco di Sulmona (L') è impegnata a spegnere un vasto incendio a Case lupi di Bagnaturo, tra i territori di Sulmona e Pratola Peligna, ai piedi di monte. Il vento di scirocco non facilita le operazioni di spegnimento. L'ultimo grave incendio su questo versante di monterisale ad agosto 2017: durò più di un mese nonostante lo sforzo per spegnere il fuoco dell'esercito italiano, del IX Reggimento Alpini e Vigili del fuoco.

all'dove la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Alcune persone sono scese in strada. Commenti da ...L'. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nella notte nell'Alto Aterno mezz'ora dopo la mezzanotte....italiane in cui si spara ad un tordo con la convinzione di aver messo in tacca di mira un'. ... incurante di chi tentava in ogni modo di frenarlo a causa della scioccadel buio. Invece ...

