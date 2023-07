Patrick Zaki e la politica | La mia visibilità per difendere chi non ha voce né volto

(Di martedì 25 luglio 2023) Frena su un ruolo politico, ma "se anche arrivasse una richiesta la utilizzerei per la causa dei diritti umani". Sul volo di Stato "per me, polemica chiusa", ma nessun incontro in agenda col governo italiano: "Non ho ricevuto inviti quindi no"

Ma il giorno dopo il presidente egiziano Al Sisi gli ha concesso la grazia Nell'intervista al Corriere,ha raccontato di non aver ricevuto inviti dal governo Meloni per un incontro a Palazzo ...

Zaki è a Bologna: "Ringrazio autorità, ong e la premier Meloni. Ora giustizia per Regeni" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà" - Zaki: "Lotterò per non perdere di nuovo la libertà" RaiNews

Frena su un ruolo politico, ma "se anche arrivasse una richiesta la utilizzerei per la causa dei diritti umani". Sul volo di Stato "per me, ...L’attivista: «L’Egitto ha bisogno di più apertura e di più libertà. Vorrei incontrare i bambini che mi hanno scritto e parlare loro di diritti umani» ...