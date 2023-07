Pasta con crema di zucchine light | è senza panna! Ha 380 kcal

Leggi su donnaup

(Di martedì 25 luglio 2023) Vuoi preparare un primo piatto diverso dal solito e che faccia venire l’acquolina in bocca a tutta la tua famiglia? Provaci realizzando la ricetta dellacondi. La ricetta di oggi prevede la preparazione di unadiche renderà il tuo piatto dicosì buono da sembrare stellato. Preparare questo piatto sarà facile e anche veloce, basta utilizzare degli ingredienti buoni e genuini. Dopo il primo boccone di questo piatto i tuoi commensali faranno a gara per chiederti una doppia porzione. Se sei curiosa di scoprire come realizzare questo primo piatto didestinato a diventare uno dei tuoi preferiti devi solo continuare a leggere.condi ...