Palermo in fiamme | Musumeci | «Momento drammatico | salvare il salvabile»

(Di martedì 25 luglio 2023) Il ministro per la Protezione civile, Nelloha segnalato a SkyTg24 la drammatica situazione climatica e ambientale che sta avvenendo in Sicilia: «In questodobbiamo tentare diil. C'è una coincidenza di elementi che rende la situazione molto complessa. È una delle giornate più difficile dal punto di vista climatico degli ultimi anni. In Sicilia lo scirocco non consente ai velivoli di alzarsi in volo per lo spegnimento degli incendi. Tutto quello che si poteva fare con vigili del fuoco, corpo forestale, protezione civile, è stato fatto. La forza della natura tende a sopraffare quella dell'uomo». Incendi in Sicilia. Leche si sono sviluppate nel Palermitano sopra Cinisi, sono arrivate fino allo scalo aereo di Punta Raisi. Sono numerosi gli incendi divampati da ...

Circa 8 mila vigili del fuoco hanno cercato di tenere sotto controllo le, mentre 1.500 ... Italia e Spagna In Sicilia, l'aeroporto diè stato costretto a chiudere per alcune ore in ...L'aria nella zona è carica di fumo e i caldissimi venti che soffiano senza sosta alimentano le. Incendi ae provincia. Gli incendi interessano ampie zone del territorio : Capo Gallo, ...anche lungo l'autostrada- Catania, in via Messina Montagne. La strada che costeggia l'arteria è stata chiusa dai carabinieri. Roghi bloccano pompieri, morta anziana nel Palermitano ...

Sicilia, roghi e temperature record. Palermo accerchiata dal fuoco, chiuso e poi riaperto aeroporto - Due forestali ricoverati in centro ustioni di Palermo - Due forestali ricoverati in centro ustioni di Palermo RaiNews

Le fiamme in alcuni casi sono anche arrivate molto vicino ai centri abitati, come Palermo dove alcune aree stanno registrando parecchie difficoltà. LEGGI ANCHE: Sicilia in fiamme, Barbagallo (USB VVF) ...Il ministro Musumeci: "Le Regoni faranno una ricognizione con una prima quantificazione dei danni e poi trasmetteranno la richiesta al governo ...