Palermo | emergenza incendi | “Restate a casa”

(Di martedì 25 luglio 2023) La città assediata dai roghi. Situazione critica nella regione, Schifani: "Chiederemo lo stato d'" Gliassedianoe devastano la Sicilia. La popolazione viene invitata a rimanere ine ad evitare spostamenti se non in casi “strettamente necessari”. I roghi in diverse zone dell’area metropolitana, che hanno provocato due morti, creano l’dopo i giorni di caldo record. “Le alte temperature registrate in questi giorni in tutto il territorio della Città Metropolitana di, unitamente alla presenza di fumo generato dai numerosi, potrebbero determinare nella popolazione esposta, con particolare riguardo alle persone più deboli, l’insorgenza di disturbi all’apparato cardio-circolatorio e respiratorio”, si legge in una nota ...

Mentre l'aeroporto di Palermo riapre per i soli voli in entrata, quello di Catania rimane chiuso a data da destinarsi. Palermo è circondata dalle fiamme dei roghi, le province di Messina e Trapani si