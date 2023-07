Palermo è circondata dalle fiamme | centinaia di famiglie evacuate | Evento eccezionale

(Di martedì 25 luglio 2023)dagli incendi. Nelle ultime 24 ore sono arrivate diverse notizie di roghi che si sono sviluppati tutt'intorno la città e non solo: anche dalla provincia arrivano decine di segnalazioni. Come riportaToday, squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forestale...

- E' stata una notte di fuoco pere la sua provincia. Sono diversi gli incendi e la città èdal fuoco. Un rogo, abbastanza vasto, fin dalla serata di ieri, è scoppiato anche nella montagna della zona Inserra, nel ...Una vista dall'alto sudagli incendi. Il racconto di un residente a San Martino delle Scale. Un residente ha raccontato: "Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle ...Notte di fuoco in Sicilia e in particolare ae nella sua provincia. Sono diversi gli incendi e la città èdalle fiamme. I Vigili del Fuoco e i canadair sono incessantemente a lavoro ed è stato istituito il centro operativo ...

Palermo circondata dal fuoco: ipotesi dolo. Corsa a chiudere le pompe di benzina, riaperto l'aeroporto QUOTIDIANO NAZIONALE

ANSA/VIGILI DEL FUOCO EDITORIAL USE ONLY NO SALES Incendi devastanti continuano a bruciare le montagne e le colline intorno a Palermo, nonostante gli sforzi incessanti dei vigili del fuoco e l’aiuto ...Notte di fuoco a Palermo e provincia. Da 24 ore la città è circondata dalle fiamme. Squadre dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della Forestale, carabinieri, polizia, municipale e volontari ...