Palermo | bruciano le colline attorno alla città | chiuso l’aeroporto

Leggi su tpi

(Di martedì 25 luglio 2023)leintorno a, dove una donna è morta perché i sanitari del 118, a causa degli incendi, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. È accaduto nella zona di San Martino delle Scale, dove i soccorritori non sono riusciti a raggiungere l’88enne Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute, che ieri aveva la febbre alta. “Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale”, ha dichiarato un residente, “eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili”. Nelle scorse ore le fiamme hanno portatochiusura delFalcone-Borsellino,al traffico fino alle 11, mentre i vigili del fuoco sono al ...