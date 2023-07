Palermo | brucia la discarica di Bellolampo A fuoco i monti intorno alla città | evacuazioni tutta la notte

(Di martedì 25 luglio 2023) Aladi. Le colline attornosono in fiamme da ieri. I roghi riguardano in particolare la montagna di Capo Gallo, il promontorio sopra la località balneare di Mondella e la collina diuna delle vasche dellacomunale con esalazioni venefiche. Diverse abitazioni nella zona di Pizzo Sella e della borgata marinara sono state abbandonate dai residenti perchè minacciate dalle fiamme o a causa dell’aria irrespirabile. La Protezione Civile invita a non uscire di casa a causa del rischio diossina. Perla giornata si sono susseguiti nelle zone interessate dai roghi gli interventi dei canadair e delle squadre dei Vigili del, ...

Quasi uno scenario da apocalisse quello che i palermitani stanotte hanno visto da vicino con il vasto incendio che ha riguardato la montagna che sovrasta Capo Gallo. Tra paura, timori e la rabbia per ...La riserva di Capo Gallo, a Palermo, è in preda alle fiamme. Il costone che sovrasta una costa bellissima sta bruciando da ore, come mostrano le immagini di questo video. I carabinieri stanno aiutando ...