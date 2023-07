Palermo assediata dagli incendi | riaperto l' aeroporto Un' anziana ha perso la vita

(Di martedì 25 luglio 2023). Nel capoluogo siciliano brucia il monte Inserra, un ampio bosco che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Le fiamme stanno minacciando l'ospedale Cervello. Il vento non accenna a diminuire e le fiamme si avvicinano alle abitazioni in direzione Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano, che condivide con Mondello il monte Gallo, anch'esso devastato dal fuoco (LE FOTO DEGLI). In fiamme anche la collina di Bellolampo, dove sta bruciando una delle vasche della discarica comunale con esalazioni venefiche. Diverse abitazioni nella zona di Pizzo Sella e della borgata marinara sono state abbandonate dai residenti perché minacciate dalle fiamme o a causa dell'aria irrespirabile. La Protezione Civile ina non uscire di casa ...

Case evacuate adal fuoco La situazione è particolarmente critica, ma a causa del fuoco, anche nel Palermitano , dove diverse abitazioni sono state evacuate per gli incendi che da ...Caos nel caos, quindi, per i passeggeri che da Catania erano stati dirottati a. Dei voli in programma per oggi, 20 erano quelli presi in carico dallo scalo di Catania . Il mancato ripristino ...Brucia il monte Inserra a, un ampio bosco che sovrasta i quartieri Tommaso Natale e San Lorenzo. Il vento non accenna a diminuire e le fiamme si avvicinano alle abitazioni in direzione ...

Palermo assediata dagli incendi, chiuso l'aeroporto. Un'anziana ha perso la vita Sky Tg24

Non c'è tregua per Monreale, assediata anche questa mattina dalle fiamme che stanno devastando il versante del Monte Caputo. L'incendio divampato ieri in all'Abbeveratoio, nonostante… Leggi ...Nel panico le centinaia di famiglia Palermitane costrette a lasciare la propria casa per l’avanzata dei devastanti incendi ...