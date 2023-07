Pakistan | vandalizzato tempio Ahmadiyya a Karachi

(Di martedì 25 luglio 2023) In un ennesimo gesto contro la Jamaat, un movimento musulmano osteggiato dagli integralisti, oggi è statoun suo luogo di culto a, in. Secondo un portavoce di ...

In un ennesimo gesto contro la Jamaat Ahmadiyya, un movimento musulmano osteggiato dagli integralisti, oggi è stato vandalizzato un suo luogo di culto a Karachi, in Pakistan. (ANSA) ...