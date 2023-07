Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 25 luglio 2023) Inevitabilmente le stelle in questi giorni caldi stanno bruciando, sempre di più nel segno del Leone e vi stanno preparando una grande vacanza. Scopriamo nel dettaglio cosa succede per tutti e dodici i segni zodiacali con l’. Il cielo dell’prossima Sono il fuoco e la terra gli elementi maggiormente baciati dalla fortuna ebenevolenza delle stelle in questo momento dell’anno in cui l’estate esplode in tutta la sua potenza e ci travolge con la sua spinta alla libertà e al lasciarsi impegni e preoccupazioni momentaneamente alle spalle. Il Leone è il re dello zodiaco in questo primo scorcio die si porta dietro grandi notizie per tutti i segni di fuoco e per quasi tutti i segni d’aria. Ma buone nuove arrivano anche per i segni di terra, con due pianeti ...