Ornella Muti a Capaccio Paestum per Le Muse tra i Templi

Leggi su zon

(Di martedì 25 luglio 2023) Secondo appuntamento del progetto “Letra i”, realizzato dal Comune di, retto dal sindaco Franco Alfieri, in collaborazione con il Parco Archeologico die Velia, guidato dal direttore Tiziana D’Angelo. Dopo il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti con la direzione di Beatrice Venezi, ai piedi del Tempio di Nettuno sarà la volta dicon “Racconti di cinema”. L’appuntamento è per mercoledì 26 luglio alle ore 21.00. L’attrice romana si racconterà attraverso intermezzi musicali di brani internazionali del repertorio americano, nonché di noti brani di musica italiana interpretati da Pino Melfi Quartet. Dal jazz al latin passando per la musica italiana, in scena, con Pino Melfi alla tromba, ci saranno: Donatello ...