«Oppenheimer» conquista tutti | ma alcuni dettagli del film di Nolan fanno infuriare gli storici Usa e la comunità indù indiana che ne chiede la censura

(Di martedì 25 luglio 2023) Christopherè noto per essere un perfezionista. Ma nel suo ultimosembra essersi perso uno di non poco conto, che è non è sfuggito adspettatori. Su Twitter, un utente di nome Andy Craig, ha pubblicato un fotogramma tratto dalin cui si vede una folla esultante che fa una standing ovation al personaggio di “”, interpretato da Cillian Murphy. E Craig aggiunge: «È stato bello, ma sarò il tizio che si lamenta perché hanno usato bandiere a 50 stelle in una scena ambientata nel 1945». Nel 1945 la bandiera degli Stati Uniti d’America di stelle ne aveva 48, perché sotto la presidenza di Harry S. Truman, Hawaii e Alaska non facevano ancora parte degli Usa. La bandiera con 50 stelle nacque a seguito dell’ordine esecutivo ...

