Ondate di caldo e cambiamenti climatici | cosa dicono i social

(Di martedì 25 luglio 2023) Il clima è sempre più argomento di discussione suimedia. E da tema affrontato dai soli tecnici o dagli esperti a trend topic delle piazze digitali, il passo è stato breve. A certificarlo la piattaforma di web elistening “Human” della società "Vis Factor" che in appena 6 giorni – dal 19 a oggi 25 luglio – ha registrato numeri da record. 15.1 mila post analizzati, 2.1 milioni di interazioni e 2.4 milioni di parole: il clima ha monopolizzato Twitter, Facebook e Instagram e il 26% di tutte le discussioni sui principalinetwork si sono concentrate proprio sugli attuali stravolgimenti. Clima che ha scansato anche economia, sicurezza o lavoro – tre tra gli argomenti più discussi e cari agli italiani – nella classifica dei dieci temi più discussi in rete. I problemi e le discussioni economiche, ...

Complici ledie i violenti temporali che stanno attraversando il nostro Paese, il 26% delle discussioni verte su ambiente e clima. Ma il sentiment sull'argomento è al 90,13% negativo. ...Più nel dettaglio, senza il riscaldamento globale antropico, ledi calore estremo in Europa e in America sarebbero virtualmente impossibili, mentre quelle in Cina sarebbero un evento rarissimo ...Savona. Presa di posizione della Confederazione Italiana Agricoltori sul protocollo di intesa firmato a Genova, a livello regionale, per tutelare i lavoratori dalledi calore a seguito delle temperature eccezionalmente elevate.

Emergenza Caldo: attivata unità di crisi con ordinanza per prevenire effetti ondate di calore Comune di Catania

"Cambiamento climatico", "Caldo Record", "Ondate di calore", "Temporali Nord", "Riscaldamento Globale" o "Crisi Climatica" sono tra le accoppiate più usate negli ultimi 6 giorni. Infine, Vis Factor ha ...