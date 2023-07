Omicidio Thomas Bricca | killer tradito dalla nonna

Leggi su ildifforme

(Di martedì 25 luglio 2023) La tragedia risale al 30 gennaio scorso in cui, un ragazzo di soli 19 anni, è stato ucciso ad Alatri per uno scambio di persona. Proseguono le indagini e due persone sono in stato di arresto.: il“È stato lui, ha sparato Mattia”. Queste le parole L'articolo proviene da Il Difforme.