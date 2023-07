Oltre la notte | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di martedì 25 luglio 2023)lacon Katja che, avvistata della loro posizione tramite un aggiornamento su Facebook, cerca i Möller in Grecia trovando l’hotel di Makris. Katja segue Makris e trova i Möllers che vivono in un camper sulla spiaggia. Costruisce un chiodo bomba e lo mette sotto il veicolo in uno zaino prima di cambiare idea e recuperarlo. Dopo qualche giorno di riflessione, torna sulla spiaggia e vede i Möller entrare nel camper. Dopo qualche istante, entra indossando lo zaino e fa esplodere la bomba, uccidendo se stessa e i Möllers.la(in tedesco Aus dem Nichts) è undrammatico tedesco del 2017 scritto e diretto da Fatih Akin. Haprotagonista Diane Kruger nel ruolo di una donna tedesca il cui marito e figlio turco-curdo vengono uccisi in un ...