Odg maggioranza in Senato | tempi rapidi su Autonomia e presidenzialismo

(Di martedì 25 luglio 2023) caption id="attachment 281073" align="alignleft" width="300"/captionUn ordine del giorno che impegna il governo ad approvare "in" la riforma dell'differenziata e quella in senso presidenzialista. Lo hanno presentato i capigruppo diin, durante la discussione della mozione sull'differenziata presentata da Avs e sostenuta da Pd e M5s. Una mossa che ha fatto insorgere l'opposizione, che ha denunciato la violazione di un "gentlemen agreement" per evitare la presentazione delle mozioni cosiddette "abbinate" e consentire così una discussione sul merito delle mozioni presentate. Di conseguenza il presidente di turno ha sospeso la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo.L'odg chiede l'ok ...

Tensione al Senato, dove è riunita ora la conferenza dei capigruppo. Dopo la presentazioni in Aula di un ordine del giorno della maggioranza che chiede di accelerare sul ddl sull'autonomia differenziata, con un riferimento esplicito anche alla riforma del presidenzialismo, le opposizioni hanno ricevuto un no. L'ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza mette nero su bianco il patto: FdI ha dubbi sull'Autonomia e la Lega sul premierato e allora via allo scambio. A te la divisione dell'Italia e a me il presidenzialismo. I capigruppo di maggioranza hanno presentato in Senato un ordine del giorno che chiede tempi rapidi per l'approvazione del Ddl sull'Autonomia e per quello sul Presidenzialismo.

Seduta sospesa per due volte durante l’esame delle mozioni, dove non era prevista la presentazione di ordini del giorno. M5S: «Mercimonio orchestrato da Salvini e Meloni». Pd: «Occasione di confronto ...Pressing del centrodestra per il via libera alle riforme dell’ Autonomia differenziata regionale e dell’ elezione diretta del presidente del Consiglio. I capigruppo di maggioranza in Senato hanno pres ...