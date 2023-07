Obama | il suo chef personale muore annegato mentre faceva paddle vicino alla tenuta di famiglia dell’ex presidente | “Ha lottato per rimanere a galla”

(Di martedì 25 luglio 2023) Uno deglipersonalidegli Stati Uniti Barackè morto durante un incidente durante un viaggio inboardingcasa deglinel Massachusetts. Il 45enne Tafari Campbell ha lavoratoCasa Bianca prima di restare con la, dopo cheha lasciato l’incarico nel 2016. L’uomo è scomparso domenica scorsa nelle acque di Edgartown Great Pond a Martha’s Vineyard. Glihanno rilasciato una dichiarazione in cui esaltano il suo talento dentro e fuori la cucina: “Tafari era una parte amata della nostra. Quando l’abbiamo incontrato per la prima volta, era ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Morto Tafari Campbell, chef personale di Obama: è annegato in un lago a Martha's Vineyard ...