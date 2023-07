Nuova Zelanda-Filippine | Mondiali Femminili | ultime e diretta TV

Bufera su un reporter della Bbc che sta seguendo i Mondiali di calcio femminili in corso in Australia e. Il caos a livello mediatico si è generato quando il giornalista ha domandato alla capitana della Nazionale del Marocco se in squadra ci fossero atlete gay. La domanda a Ghizlane ...'Ci sono giocatrici gay nel Marocco'. Una domanda di un reporter della Bbc diventa un caso e scatena una bufera ai Mondiali di calcio femminili 2023 in corso in Australia e. Il giornalista ha rivolto la domanda a Ghizlane Chebbak, capitana della Nazionale marocchina. 'In Marocco - le parole del giornalista - è illegale avere una relazione omosessuale. Ci ..."Ci sono giocatrici gay nel Marocco". Una domanda di un reporter della Bbc diventa un caso e scatena una bufera ai Mondiali di calcio femminili 2023 in corso in Australia e. Il giornalista ha rivolto la domanda a Ghizlane Chebbak, capitana della Nazionale marocchina. "In Marocco - le parole del giornalista - è illegale avere una relazione omosessuale. Ci ...

