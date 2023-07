Nuova Skoda Superb | novità | motori e dotazione dell' ammiraglia

... spazio Enel trasferito temporaneamente in unastruttura sempre in via Corridoni 35/A 24 ... vittoria di Paperini - Fruini suFabia Rally2 23 Luglio 2023 Toscana News © 2013 - 2023 - R. Trib.Le motorizzazioni Molto ampia è la scelta dei motori in gamma perSuperb, con tutte le opzioni di propulsione sono abbinate al cambio DSG. Cresce l'autonomia della versione PHEV, che ...CRESCONO LE DIMENSIONI LaSuperb cresce di dimensioni e misura , nella versione berlina, 4.912 mm lunghezza x 1.849 mm larghezza x 1.481 mm altezza, con un passo di 2.841 mm. Dunque, si ...

Nuova Skoda Superb a carte scoperte: motori, dimensioni e Adas Auto.it

La nuova generazione della Superb sfoggia un design evoluto, inedite tecnologie e maggiori dimensioni per una elevata versatilità ...DEK: [7147085] RIF. NUMERO ORDINE: 23090232 VETTURA IN PRONTA CONSEGNA L’offerta include i seguenti accessori in aggiunta alle dotazioni di serie: - Sportline ADVANCED con allarme antifurto volumetri ...