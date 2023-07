Nuova grandinata in Veneto | un ferito grave e danni

Un giovane di 16 anni colpito da un ramo a Zimella (Verona), sette ricoveri di persone ferite, e 27 soccorsi dal Suem 118, sono il bilancio di una forteche si è scaricata nella notte in Veneto, in particolare nella provincia di Verona. Lo comunica il presidente regionale Luca Zaia. "La grandine - spiega - ha distrutto tetti, automobili, ...Unaviolenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla provincia veronese. È successo nella tarda ... Dalla Valpolicella, dove le coltivazioni e i vigneti sono stati esposti alla, passando ...... al loro debutto nel torneo iridato in scena in Australia e inZelanda, hanno sconfitto per 1 ... Infatti, l'aereo è stato investito da una violentaed è atterrato nello scalo romano 'in ...

Nuova grandinata, alberi caduti e treni fermi tra Codroipo e Casarsa. Centinaia di interventi in Friuli ilgazzettino.it

Il maltempo devasta Milano. Un violentissimo temporale, accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpito Milano e una buona parte ...Conegliano - Disinvolto, fin troppo. E fin troppo sprovvisto di patente. Un giovane bellunese di 36 anni, nella notte tra venerdì e sabato, è stato "intercettato" da una pattuglia della... E' successo ...