Nuoto | Thomas Ceccon d’argento amaro nei 100 dorso | Quadarella in piazza d’onore nei 1500 sl

(Di martedì 25 luglio 2023) Calato il sipario sulla terza giornata dei Mondiali diin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). La Marine Messe è stata l’occasione per l’Italia di aggiornare il medagliere e di portarlo a 1 oro e 4 argenti, limitatamente a quanto si visto tra le corsie. Neistile libero donne Simonaha conquistato un secondo posto ricco di significati dal momento che era da quattro anni che non saliva sul podio di questa specialità, ricordando l’oro a Gwangju, con Katie Ledecky assente per un virus. Il 15:43.31 è stato il miglior riscontro dell’ultimo quadriennio e la ripaga anche di tante amarezze, non distante dal 15:40.89 (record italiano), tempo con cui si impose proprio in Corea del Sud. La vittoria è andata all’infinita Ledecky che ha ottenuto il 15 metallo pregiato della sua carriera a livello individuale nei Mondiali, ...

Ceccon abdica lo scettro di re dei 100 dorso , che passa allo statunitense Ryan Murphy - ... Inoltre, per la prima volta nella storia delitaliano in vasca lunga, Ceccon è stato in grado di ...Ceccon ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso ai mondiali diin corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello ...L'atleta più rappresentativo della nuova generazione di nuotatori italiani gareggia e vince medaglie ovunque, e quando parla fa ...

Mondiali di nuoto: l'azzurro Thomas Ceccon campione iridato nei 50 farfalla RaiNews

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello ...Nei 1500 stile libero la romana chiude in 15'43''31 davanti all'imprendibile Ledecky. Ceccon manca il bis nei 100 dorso: secondo per 5 decimi ...