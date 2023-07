Nuoto | Thomas Ceccon | argento con rimpianto ai Mondiali Murphy lo beffa per 5 centesimi

(Di martedì 25 luglio 2023) Unconpernella Finale dei 100 dorso uomini dei2023 dia Fukuoka (Giappone). Il veneto ha sentito forse anche un po’ di tensione e il fatto di gareggiare in corsia 4 non gli ha permesso di esprimersi come avrebbe voluto e dovuto. Nei fatti una gara nuotata peggio delle semifinali di ieri, come dimostrato dal crono in controllo delle semifinali (52.16) e anche dallo sviluppo della gara odierna: partenza sbagliata e passaggio ai 50 metri di 25.50. Ci ha provato poia rimediare con una buona seconda vasca, ma quando sembrava davanti a tutti, un arrivo lungo non gli ha sorriso. Il 52.27 ha avuto il sapore del secondo posto alle spalle dell’americano Ryan, atleta dalla grandissima esperienza ...

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello ...