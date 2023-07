Nuoto | Simone Cerasuolo | “Oggi pomeriggio mi sono sentito peggio rispetto a stamattina”

(Di martedì 25 luglio 2023) Niente da fare pernelle semifinali dei 50 rana ai Mondiali 2023 di. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 2003 ha chiuso al quarto posto nella prima batteria, ma il suo 27.07 non è bastato per strappare il pass per la finale di domani. Nella seconda batteriastati infatti cinque gli atleti che hanno saputo fare meglio di, e dunque il nuotatore italiano ha concluso le semifinali con il nono tempo assoluto, a due centesimi di distanza dall’ottava posizione (l’ultima buona per qualificarsi per l’ultimo atto). Questo il breve commento post gara dell’italiano ai microfoni di Rai 2: “stavo, quando mi ...

Bene anche Nicolò Martinenghi che passa facilmente assieme a Cerasuolo il turno nei 50 rana.

Niente da fare per Simone Cerasulo, fuori dalla finale mondiale dei 50 rana per soli 2 centesimi. Una grande amarezza per il romagnolo. Cerasuolo nella sua semifinale aveva chiuso 4° nella gara vinta ... Con lui qualificato in semifinale anche Simone Cerasuolo.