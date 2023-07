Nuoto | Simona Quadarella prima delle umane! Argento mondiale nei 1500 sl dietro l’aliena Ledecky

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023)umane., a distanza di quattro anni, è tornata sul podiodeistile libero. La romana si è tinta d’a Fukuoka (Giappone), seconda solo all’inarrivabile americana Katie, dominatrice di questa specialità e impostasi con il crono di 15:26.27. Per la statunitense, si tratta del quinto oro iridato su questa distanza, il primo risalente a Barcellona (Spagna) nel 2013. Per l’azzurra un risultato importante perché queste trenta vasche, a livello, l’avevano un po’ fatta tribolare ed è anche per questo che, terminata la gara, i suoi occhi lucidi hanno descritto quante difficoltà anche personali ha dovuto affrontare.però ce l’ha fatta impostando la gara ...