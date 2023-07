Nuoto | risultati batterie Mondiali 25 7 | Gregorio Paltrinieri in Finale negli 800 sl | bene Martinenghi e Razzetti

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Calato il sipario sul terzo giorno didi questi2023 diin corsia a Fukuoka (Giappone). Una mattinata nipponica che prevedeva le heat dei 50 rana uomini, dei 200 stile libero donne, dei 200 delfino e degli 800 stile libero maschili. In casa Italia si è cominciato con il sorriso: Nicolò(26.64) e Simone Cerasuolo (27.06) sono entrati tranquillamente in seminei 50 rana con il secondo e ottavo tempo. Ottima la prestazione del lombardo, rinfrancato dall’argento di ieri sulla distanza doppia, mentre Cerasuolo ha nuotato in controllo. Davanti a tutti il cinese Qin Haiyang, già protagonista in questa rassegna iridata con l’oro nei 100 rana. Cina in grande solvero anche grazie al terzo tempo di Sun Jiajun (26.76), lo stesso dell’australiano Sam Williamson. Nei 200 ...