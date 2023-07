Nuoto | Paltrinieri in finale negli 800 sl col penultimo tempo ai Mondiali Fuori Wellbrock!

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Spingere fin da subito. Sono state batterie molto complicate quelle degli 800 stile libero uomini in questa terza giornata dei2023 diin corsia a Fukuoka (Giappone). Un livello molto alto nelle ultime heat che ha portato a crono eccellenti già quest’oggi. E’ il caso dell’australiano Samuel Short, straordinario interprete dei 400 sl in questa sede (oro mondiale), che ha dato dimostrazione di essere davvero in forma, come il 7:40.90 odierno sta a certificare. Per quanto si è visto è lui il vero favorito per l’oro. In questo contesto, Gregorioè riuscito a centrare l’accesso all’atto conclusivo con il settimo crono di 7:44.89. Non è stato facile per il carpigiano, reduce dalle faitiche in acque libere, costretto ad affrontare un contesto così qualitativo. Non è un caso che a farne le spese sia stato chi nel ...