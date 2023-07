Nuoto | Paltrinieri ci crede | “Finale aperta | può vincere chiunque Sarà una gara veloce”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Batterie molto tirate quelle degli 800 stile libero uomini, nella terza giornata dei Mondiali 2023 diin corsia. A Fukuoka (Giappone), la prova delle 16 vasche ha evidenziato quanto il livello sia alto, anche per via dell’irruzione di atleti molto forti, proveniente dalle gare più veloci come i 400 stile libero. Per questo, non stupisce che a siglare il miglior crono sia stato l’australiano Samuel Short, oro iridato in questa edizione nella prova delle otto vasche, con il tempo di 7:40.90, precedendo nell’ordine il tunisino Ahmed Hafanoui (7:41.97) e il tedesco Lukas Märtens (7:42.04). Una top-3 che è la stessa delladei 400 sl in Giappone e non può essere un caso. Da par suo, Gregorioha cercato di fare il meglio possibile, ben sapendo che avrebbe dovuto far fatica per centrare l’accesso alla ...