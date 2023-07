Nuoto | Mondiali Paltrinieri in finale negli 800 | bene Martinenghi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 25 luglio 2023) Per SuperGreg settimo tempo durante le eliminatorie, il varesino vola nei 50 rana. ROMA - Dalle acque libere alla vasca: aidi, in scena a Fukuoka, in Giappone, Gregoriosempre protagonista. Il campionissimo emiliano si qualifica per ladegli 800 stile libero, che p