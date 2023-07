Nuoto | Mondiali Paltrinieri in finale negli 800 | bene Martinenghi

(Di martedì 25 luglio 2023) Per SuperGreg settimo tempo durante le eliminatorie, il varesino vola nei 50 rana. ROMA - Dalle acque libere alla vasca: aidi, in scena a Fukuoka, in Giappone, Gregorio...

La Nazionale diin corsia vola sull'oro. Merito del suo atleta più eclettico, più versatile, il polivalente ... È un oro mai visto quello nei 50 farfalla ai. Non poteva che conquistarlo ...Per SuperGreg settimo tempo durante le eliminatorie, il varesino vola nei 50 rana. ROMA - Dalle acque libere alla vasca: aidi, in scena a Fukuoka, in Giappone, Gregorio Paltrinieri sempre protagonista. Il campionissimo emiliano si qualifica per la finale degli 800 stile libero, che potrebbe diventare la più ...Terza giornata didia Fukuoka 2023, dove Gregorio Paltrinieri si qualifica alla finale degli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi punta Haiyan Qin e passa facilmente insieme a Simone Cerasuolo il turno ...

Ceccon dominante ai Mondiali di nuoto, ma ci resta male: La medaglia d'oro non mi piace Fanpage.it

Per SuperGreg settimo tempo durante le eliminatorie, il varesino vola nei 50 rana.ROMA (ITALPRESS) - Dalle acque libere alla vasca: ai Mondiali ...Ed ora passiamo ad alcune segnalazioni molto particolari. Questa volta non riguardano le varie situazioni di degrado, ma le richieste, giunte da alcuni telespettatori, che Civitavecchia si muova per p ...