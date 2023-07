Nuoto | Mondiali 2023 | quarta giornata Paltrinieri e Martinenghi per regalare altre gioie Miressi può stupire nei 100 stile

(Di martedì 25 luglio 2023)mattinata di gare all’insegna della velocità con le batterie dei 100libero maschile e della 4×100libero mista. Si parte con i 50 dorso e, dopo la finale dei 100 disputata ieri, è subito rivincita tra le specialiste Regan Smith e Kaylee McKeown che si trovano una a fianco all’altra al via della penultima batteria. Attenzione anche a Berkoff e ad una Kylie Masse che si vuole rifare dopo il quarto posto dei 100. Per l’Italia al via Margherita Panziera in una gara che si allontana ancora di più della sua confrot zone e Costanza Cocconcelli che può puntare a superare il primo turno. Nei 100libero uomini David Popovici cercherà di riscattare la brutta prova di ieri nei 200 che lo ha visto chiudere al quarto posto. Non sarà facile raccogliere i cocci e ripartire, ma il rumeno ha classe e carattere. ...

In questa edizione: - Follie d'Arabia, l'Al - Hilal offre 700 milioni a Mbappé - Il calcio piange Trevor Francis, giocò con Sampdoria e Atalanta -, medaglie importantissime per l'Italia - Basket, Nico Mannion non giocherà il Mondiale - Vingegaard concede il bis al tour, Ciccone a pois a Parigi - Daidi para - archery sei ...Mai così in alto nella storia delArtistico. L'Italia ai Campionati del Mondo in corso a Fukuoka chiude con due medaglie d'... Anche l'anno prossimo ainon sarà semplice la qualifica ...Una grande Simona Quadarella conquista la medaglia d'argento nei 1500 stile libero donne aididi Fukuoka. La campionessa azzurra ha nuotato in 15'43"31 e torna sul podio a quattro ...

Calato il sipario sul terzo giorno di batterie di questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Una mattinata nipponica che prevedeva le heat dei 50 rana uomini, dei 200 stile libero d ...Prime medaglie per la spedizione azzurra: Alberta Santuccio ha battuto Mara Navarria in semifinale e ora si gioca l’oro contro la francese Candassamy ...