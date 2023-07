Nuoto | Mondiali 2023 | Alberto Razzetti entra con facilità in semifinale nei 200 farfalla Eliminato Burdisso

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023)c’è, Federicono. E’ stato questo l’esito delle batterie dei 200 delfino uomini di questa terza giornata deidiin corsia. Il ligure ha molto ben nuotato la propria heat, staccando il biglietto per lacon il quinto crono di ingresso di 1:55.35. Una gara intelligente quella del “Razzo”, che ha saputo impostare una prova in progressione, senza forzare al 100%. Niente da fare invece per, apparso involuto. Dopo un primo 100 nuotato discretamente in 54.20, il lombardo è calato sensibilmente nella terza vasca e la sua chiusura è stata in 1:56.86 (18°),e molto lontano dai suoi migliori crono. Vedremo se nei 100l’azzurro saprà riprendersi, ...