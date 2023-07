Nuoto | i rimpianti di Ceccon | “L’ho buttata via all’arrivo”

Leggi su oasport

(Di martedì 25 luglio 2023) Thomasha conquistato la medaglia d’argento nei 100 dorso ai Mondiali 2023 di. L’azzurro non è riuscito a difendere il titolo iridato che aveva conquistato lo scorso anno a Budapest. Il 22enne ha dovuto cedere lo scettro nella vasca di Fukuoka (Giappone), al termine di una gara palpitante e che si è decisa. Dopo una partenza imperfetta e un transito a metà gara in terza posizione, il nostro portacolori era riuscito a rimontare in quarta corsia e negli ultimi dieci metri era riuscito a mettere la testa davanti allo statunitense Ryan Murphy. Nel finale, però, l’americano è stato più lucido e ha vinto con il tempo di 52.22, battendo il veneto per cinque centesimi. Thomas, che ieri aveva trionfato sui 50 farfalla e che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 si era messo al collo due medaglie in ...