Nuoto | Federico Burdisso | “Speravo di fare meglio | ora penso ai 100 farfalla”

(Di martedì 25 luglio 2023) Non è stato un inizio di Mondiali felice per. Il lombardo, impegnato con Alberto Razzetti nelle batterie dei 200 delfino, puntava all’ingresso nelle semifinali di questi Mondiali 2023 diin corsia. Sulla distanza che lo vide tingersi di bronzo a Tokyo, il 22enne pavese non si è espresso minimamente sui suoi livelli a Fukuoka, concludendo 18° in 1:56.86. L’ultimo tempo utile è stato quello dell’australiano Matthew Tample (1:56.51). Perun periodo complicato, considerato anche il cambio di gestione tecnica: da inizio anno è seguito da Claudio Rossetto. Negli ultimi mesi, il focus diè stato sulla velocità e questo può aver avuto delle ricadute negative per la gara odierna. “dimeno, ma per me affrontare questa gara ...