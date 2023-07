Nuoto | Ceccon e l’esigenza di un piano B a Parigi 2024 | un rischio puntare solo sui 100 dorso

(Di martedì 25 luglio 2023) Non si vuol affatto disconoscere il prestigio di un argento mondiale, ma per onesta intellettuale si deve descrivere il secondo posto nei 100dei Mondiali 2023 dia Fukuoka (Giappone) di Thomascome una delusione. La condizione del veneto è ottima e l’oro nei 50 delfino di ieri lo sta a dimostrare. In più, il tempo delle semifinali di 52.16, nuotato con agio, se replicato gli avrebbe regalato il metallo pregiato. E così la conferma del titolo mondiale non c’è stata e si è concretizzata una gara in cui sono stati commessi tanti errori: avvio incerto, nuotata strappata nella prima vasca e a chiudere il cerchio un arrivo imperfetto. In tutto questo, appena 0.05 il distacco dall’americano Ryan Murphy. Certo, cose che nello sport accadono e, da un certo punto di vista, è un bene che Thomas abbia provato questa sensazione ...

