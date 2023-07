Nuoto | Alberto Razzetti | “Tempo ottimo per essere una batteria | ho disputato una gara intelligente”

(Di martedì 25 luglio 2023) Missione compiuta per, impegnato nelle batterie dei 200 delfino uomini della terza giornata dei Mondiali 2023 diin corsia. Il ligure, allenato a Livorno da Stefano Franceschi, ha ottenuto il sesto crono d’accesso alla semifinale di 1:55.35. Una gestione lucida quella del “Razzo”, che ha saputo leggere alla perfezione la situazione: “Mi sono sentito bene in acqua. Ho cercato di disputare una prova. Ilperuna. L’obiettivo è chiaramente la finale per esprime il massimo delle mie potenzialità“, le parole dell’azzurro ai microfoni della Rai. Niente da fare invece per il primatista italiano (1:54.28) Federico Burdisso, solo diciottesimo in 1:56.86. Il 22enne è rimasto molto distante dai ...

