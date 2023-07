Nuoto | Alberto Razzetti fuori dalla finale ai Mondiali nei 200 farfalla per tre soli centesimi

(Di martedì 25 luglio 2023) Tre. Questa la differenza tra giocarsi le medaglie e rimanere a guardare sugli spalti. Questo il margine che non permette addi giocarsi il titolo mondiale dei 200nella Marine Messe Hall A di Fukuoka, risultando nono assoluto nelle semifinali iridate.approccia anche bene la sfida, fa gara di testa nei primi 100 metri, puntando dunque alla prima parte per poter prendersi un posto in. La sua azione va piano piano però a scemare, soprattutto dopo la seconda vasca. Lì infatti comincia la rimonta in primis di Leon Marchand, con il francese che inizia a mettere la freccia.però ci prova, ci mette anche un’ultima zampata ai 150 metri, quando da terzo riesce a toccare per primo la piastra, ma nell’ultima vasca vede ...

Tempo di semifinale anche per Alberto Razzetti, 200 farfalla uomini. Nessun italiano in gara nelle ... Obiettivo centrato e turno superato nei 200 farfalla per Alberto Razzetti, a caccia del riscatto dopo il settimo posto nei 400 misti. Il 24enne tigullino, tesserato per Fiamme Gialle e Genova

Per soli tre centesimi, Alberto Razzetti ha mancato l'accesso alla finale dei 200 farfalla ai mondiali di nuoto di Fukuoka. (ANSA) Ceccon d'argento! Beffato per 5 maledetti centesimi dal triolimpionico americano di Rio Ryan Murphy, che si riprende i suoi 100 dorso in 52"22. Bronzo ad Hunter Armstrong