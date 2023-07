‘Nun fa na piega’ | sai perché a Roma si dice così?

Leggi su funweek

(Di martedì 25 luglio 2023) Il dialettono è ricco di modi di dire ed espressioni usati anche fuori, diventati ormai frasi di carattere nazionale. Oggi vogliamo parlarvi di Nun fa na piega: quante volte l’avete pronunciata o sentita dire? Ecco qual è il suo significato. Nun fa na piega significato dell’espressionenesca Nun fa na piega è un’espressione utilizzata per indicare un concetto che non presenta errori, che non ha bisogno di nessuna correzione. In italiano viene tradotto con non fare una piega, non fare una grinza. Nun fa na piega significato e altre curiosità Nun fa na piega può essere riferito anche ad una persona quando si vuole indicare qualcuno che non mostra emozioni che resta impassibile davanti a qualsiasi situazione gli si presenti davanti. Altri modi di dire Sono tanti i modi di dire e le espressioni usate nel ...