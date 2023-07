Nubifragio sconvolge Milano Albero crolla e uccide una 16enne a Brescia

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 luglio 2023)si è svegliata alle 4 del mattino per gli effetti di un violento temporale che si è abbattuto sulla città. Sebbene il tutto sia durato circa mezz'ora, le forti raffiche di vento hanno sradicato rami e alberi in tutta la città e lungo le principali arterie. Alberi abbattuti lungo corso Lodi (zona sud-est), corso Venezia vicino ai giardini Indro Montanelli, corso Indipendenza e corso San Gottardo sono alcune delle zone più colpite. Centinaia le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco. In Lombardia, una ragazza di 16 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da unin un campo scout in provincia di. L'è caduto a causa del forte maltempo. Un incidente stradale a causa del maltempo sulla strada SS712 in provincia di Varese ha provocato due morti, tra cui un giovane di 19 anni. ...