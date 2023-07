Nubifragio a Milano | una lunga impalcatura crolla sui cavi del filobus

(Di martedì 25 luglio 2023) Le impalcature di un palazzo in ristrutturazione asonote sulla strada tranciando idela causa del maltempo che intorno alle quattro di questa notte ha investito la città. ...

Tetti scoperchiati con lamiere volate ovunque. È questo lo scenario che si è presentato ad alcuni abitanti di Trezzano sul Naviglio , nel Milanese, dopo il violentoche si è abbattuto sulla città e in tutte le zone limitrofe nella notte. 'Ho visto pezzi volare ovunque, una cosa indescrivibile' racconta un abitanteLo ha detto il sindaco di, Giuseppe Sala , in un video sulle sue pagine social, dove ha fatto il punto della situazione dopo il forteche ha colpito questa mattina verso le 4 la ...Un violentissimo temporale , accompagnato da scariche continue di fulmini e improvvise folate di vento, simili a downburst, ha colpitoe una buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia intorno alle 4 di notte. 'Abbiamo visto in queste ore eventi climatici estremi che stanno sconvolgendo l'Italia ...

Tempesta nella notte a Milano: "Situazione tragica". In Veneto in 8 mila al buio senza corrente - Maltempo in Veneto: in 8 mila senza elettricità tra Verona e Treviso. Zaia: "Ripristinata rapidamente" - Maltempo in Veneto: in 8 mila senza elettricità tra Verona e Tr RaiNews

È il bilancio della "notte insonne" di Milano sferzata da un violento nubifragio, nelle parole del sindaco Giuseppe Sala che in un video sui suoi canali social traccia il quadro."Il vento in città ha ...Altrimenti il clima peggiorerà a una velocità tale che non riusciremo mai ad adattarci”. Un nubifragio si è abbattuto la scorsa notte su Milano allagando numerose strade e abbattendo centinaia di ...