Nubifragi in Lombardia e Veneto | incendi in Sicilia | l’Italia è in emergenza

(Di martedì 25 luglio 2023) Gli organizzatori confermano il concerto di Bruce Springsteen in programma stasera a Monza. Causalo scalo aereo del capoluogono rimarrà chiuso fino alle ore 11. Focolai anche nella discarica di Bellolampo

... con il caldo da record che infiamma il Centro e il Sud e il Nord nella morsa del maltempo cone temporali che nella giornata di ieri hanno colpito in particolar modo la, ...Il Nord è alle prese da giorni con violenti, grandine dalle proporzioni gigantesche, ... Dal Friuli al Veneto, dallaal Piemonte, le forti raffiche di vento, fenomeno violenti di ...Tra i comuni più colpiti: Bari, con 43 casi, Agrigento con 32, Genova con 27, Palermo e Napoli entrambe con 23 casi e Ancona con 22 Mentre la cronaca continua a parlare diine in ...

Un violento temporale si è abbattuto durante la notte di martedì 25 luglio su tutta la Lombardia: a Brescia ha causato il cedimento di un albero ...Martedì mattina una ragazza di 16 anni è morta mentre era in un campo scout in Val Camonica, in provincia di Brescia, colpita da un albero mentre dormiva ...