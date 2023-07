Novità sul rinnovo di un big azzurro | società al lavoro

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 luglio 2023) Continua ad infittirsi il discorso in merito ai rinnovi in casa Napoli, con ulteriori aggiornamenti sul prolungamento contrattuale dell’che giungono in mattinata. Un Napoli in spolvero ma poco cinico conclude con un amaro 1-1 il ritiro di Dimaro, con la SPAL abile a fermare gli azzurri grazie ad un capoda centrocampo messo a segno da Puletto. A nulla è valso il pareggio riacciuffato da Anguissa dopo una splendida azione corale, con i partenopei che ora hanno messo nel mirino gli appuntamenti internazionali in quel di Castel di Sangro. In attesa di giungere in Abruzzo però, le prossime saranno senz’altro giornate all’insegna di rinnovi all’ombra del Vesuvio, con una particolare news che fa gioire i tifosi azzurri. Kvara-Napoli, cosa filtra sulTornato in campo insieme ai titolari nel secondo tempo della sfida con ...