Nove ritratti d’autore per celebrare uomini e donne che fanno del loro amore per il cavallo non solo un lavoro | ma un vero e proprio stile di vita

Leggi su iodonna

(Di martedì 25 luglio 2023) Per annunciare il suo imminente arrivo, Fieracavalli, la più importante manifestazione sul panorama equestre internazionale, in programma alla Fiera dina dal 9 al 12mbre 2023, quest’anno ha fatto le cose in grande. Fieracavalli 2023, i 9di Toni Thorimbert guarda le foto E’ infatti l’obiettivo del celebre fotografo Toni Thorimbert che ha immortalato le diverse sfumature della relazione uomo-che rendono questo salone un evento trasversale, in grado di attirare ogni anno oltre 140.000 visitatori da tutto il ...