Notte di incendi a Palermo | case minacciate da roghi e chiuso aeroporto

(Di martedì 25 luglio 2023)(ITALPRESS) – E’ stata unadi fuoco per la Sicilia e in particolare pere la sua provincia. Sono diversi glie la città è circondara dal fuoco. Istituito il centro operativo comunale per l’emergenza. I Vigili del Fuoco e i canadair sono incessantemente a lavoro. Uno dei rogli più vasti riguarda la riserva di Capo Gallo, che sovrasta Mondello con le fiamme che sono cominciate già dal pomeriggio di ieri. L’aria risulta irrespirabile e diverse famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni, a Pizzo Sella. Fuoco anche sulla collina della discarica di Bellolampo dove sono state attivate tutte le procedure previste per circoscrivere i focolai. Uno, abbastanza vasto, fin dalla serata di ieri, è scoppiato anche nella montagna della zona Inserra, nel quartiere di Cruillas, ...

PALERMO - E' stata unadi fuoco per la Sicilia e in particolare per Palermo e la sua provincia. Sono diversi glie la città è circondara dal fuoco. Istituito il centro operativo comunale per l'emergenza. I ...... a causa degli, non sono riusciti ad arrivare a prestarle soccorso. L'anziana ieri aveva la ... Abbiamo trascorso lain piazza. Sono state ore terribili'. Forse dovresti anche sapere cheNellafra il 24 ed il 25 luglio 2023, quando la città ha toccato il massimo storico delle ... Palermo si vede stretta nella morsa deglie lo scalo aeroportuale, circondato dalle fiamme, ...

Situazione sempre più complicata a Rodi, mentre le temperature in aumento, oggi, rischiano di far nascere nuovi focolai – Non va meglio su altre isole, Corfù compresa, e in molte regioni del Paese ...Un'intera città lotta per fronteggiare le fiamme distruttive e l'ombra della diossina tossica che avvolge Palermo. Palermo è sotto assedio degli incendi, ...