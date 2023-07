(Di martedì 25 luglio 2023), 25 lug. (Adnkronos) - Una delegazione militare russa guidata dalSergei Shoigu è arrivata in Corea del Nord. Lo ha riferito il ministerosu Telegram. "All'aeroporto internazionale di Sunan, nei pressi di, si è tenuta una cerimonia di incontro ufficiale per la delegazione russa con la partecipazione di una compagnia di guardie d'onore dell'esercito popolare coreano. Alle scale dell'aereo, ilCorea del Nord, generale dell'esercito Kang Sun Nam, ha accolto il capo del dipartimento", afferma il comunicato ministeriale. La delegazione russa parteciperà ...

L'avvertimento è arrivato dopo che ildella Difesa nordcoreano Kang Sun - nam ieri ha rilasciato una dichiarazione, secondo cui l'arrivo del sottomarino nucleare statunitense USS Kentucky ...Mentre il primogiapponese, Fumio Kishida, che si trova a Vilnius per il vertice Nato, ha dato ordine di dedicare "i massimi sforzi" per raccogliere informazioni, garantire la sicurezza ...Mentre il primogiapponese, Fumio Kishida, che si trova a Vilnius per il vertice Nato, ha dato ordine di dedicare "i massimi sforzi" per raccogliere informazioni, garantire la sicurezza dei ...

Nordcorea: ministro della Difesa russo arrivato a Pyongyang La Sicilia

Pyongyang, 25 lug. (Adnkronos) - Una delegazione militare russa guidata dal ministro della Difesa Sergei Shoigu è arrivata in Corea del Nord. Lo ha riferito il ministero della Difesa su Telegram. "All ...C’è la Cina nell’agenda di Giorgia Meloni, che si prepara alla prima visita alla Casa Bianca. E il Global Times, giornale del Partito comunista cinese, presenta l’evento con un monito: «La decisione ...