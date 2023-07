Nonno-sub in difficoltà | lo vede e lo salva un elicottero dell' Aeronautica

Leggi su panorama

(Di martedì 25 luglio 2023) Tra incendi e tempeste, ci sono storie a lieto fine che rendono migliore questo mese di luglio. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:30, unHH-139A’85° Centro Ricerca e Soccorso (SAR)Militare, normalmente di stanza sulla base di Pratica di Mare (Roma, ha fortunosamente recuperato un subacqueo di 68 anni che, a causa del mare mosso e del forte vento, era disperso in acqua a qualche miglio dalla costa di Tor Paterno, tra Anzio e Ostia. L’equipaggioMilitare, in questi casi composto da una squadra specializzata di piloti, operatori di bordo ed aerosoccorritore, era decollato circa due ore prima dalla base di Pratica di Mare per una missione addestrativa, quando al terminea stessa ha individuato in acqua il ...