Non solo Btp | affrontare la seconda parte dell’anno con le obbligazioni corporate

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 25 luglio 2023) Le Borse promettono di restare volatili anche dopo la pausa estiva, come vele in balia dei mutevoli venti che guidano le politiche monetarie delle banche centrali e l’esito della guerra in Ucraina. Altra insidia è l’inflazione, che resterà ancora marcata pur in diminuzione, ma il peggio sembra alle spalle; tanto che, di recente, la stessa eurozona ha sventato l’onta della recessione tecnica. Specialmente a fronte di un contesto incerto, è innegabile l’appeal che i rendimenti offerti attualmente dai Btp esercitano sugli investitori italiani. Sebbene i titoli di stato possano giocare un ruolo nel portafoglio, bisogna mettere le cose in prospettiva: tenere a mente il mantra della diversificazione e considerare tutte le opzioni disponibili. Nel panorama degli investimenti obbligazionari esistono alternative valide capaci di offrire rendimenti di tutto rispetto che non hanno niente da ...