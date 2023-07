Non rispondeva ad amici e vicini | donna rinvenuta priva di vita

Leggi su anteprima24

(Di martedì 25 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle ore 11’30 di oggi 25 luglio, è intervenuta nel comune di Montemarano in contrada Canali, per un soccorso ad una anzianache nonai ripetuti richiami dei. Una volta entrati nell’abitazione, la settantenne, che viveva da sola, è statadi, decesso constatato dai sanitari del 118 intervenuti. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.