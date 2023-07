Non paghiamo noi per certi fanatici verdi | Clima | la sciabolata di Pichetto Fratin

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) «Il caldo di questi giorni, la realtà post Covid e la spinta politica da parte dell'Unione Europea hanno accentuato l'attenzione sull'emergenzatica ed è innegabile che di colpo il tema dominante è diventato l'ambiente. Il problema c'è e va sicuramente affrontato ma attenzione a non cadere in esagerazioni ideologizzate che rischiano di produrre più danni che benefici». Inizia così la nostra chiacchierata con Gilbertoa capo del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dal 22 Ottobre 2022.Ministrovorrei partire da questa sua affermazione: “Per me il negazionismo è sbagliato tanto quanto il catastrofismo. Allora quale è la posizione giusta? «Alla fine gli estremismi finiscono sempre per annullarsi e rischiano di essere una buona giustificazione per ...